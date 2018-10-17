В 2022 году контракт с Газпромом "к счастью" истекает. Американские условия выгоднее на 20%, - Польша о поставках газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Business Insider.



В среду, 17 октября, Польша заключила контракт с американской компанией Venture Global на поставку 2 млн т СПГ (2,7 млрд куб. м после регазификации) на 20 лет. Варшава сможет как использовать, так и перепродавать американский газ. СПГ будет поставлять с двух терминалов Venture Global в Луизиане, первый из них будет готов к 2022 году, второй — к 2023 году.



Польский премьер Матеуш Моравецкий, комментируя заключение контракта, отметил, что он рад, с одной стороны, "повысить независимость", а с другой — "конкурентоспособность нашего газового сектора". "Наши предшественники хотели подписать контракт с "Газпромом", который стал бы для нас газовыми кандалами", - добавил Моравецкий.



По словам Петра Возняка, благодаря тому, что контракт с США заключен по формуле Free on Board, Польша сможет независимо решать, закупать ли СПГ для порта в Польше или перепродавать его через лондонский офис своей компании.



"Здесь нет никакого сравнения с точки зрения цен и сроков поставки у нас с восточным партнером. Я только могу сказать, что это будет примерно на 20% дешевле, чем поставка с Востока", - рассказал Возняк. Он отметил, что другой возможный поставщик газа для Польши - Норвегия. По словам Возняка, в ближайшее время Варшава может объявить о заключении еще одного контракта на поставку СПГ.



Польша потребляет около 15 млрд куб. м газа в год, страна может приобретать до 10,2 млрд куб. м газа по действующему контракту с "Газпромом". Как отметил Возняк, в 2022 году контракт с "Газпромом" "к счастью" истечет, о чем "нет сожалений".





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