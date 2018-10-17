Главврач поликлиники, требовавший 500 долл. за трудоустройство с участника АТО, задержан во Львове, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал от ветерана антитеррористической операции 500 долларов за трудоустройство медбратом в поликлинику.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисление "аванса" на банковскую карточку злоумышленника. Для получения основной части взятки в гривневом эквиваленте главный врач отправил своего знакомого-посредника.

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Правоохранители задержали обоих злоумышленников после получения денег в одном из ночных игорных заведений Львова, где они "праздновали" сделку.

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В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.