Больше всего мы заинтересованы в сотрудничестве с США в отрасли авиастроения, - глава "Укроборонпрома" Букин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 октября в интервью "Голосу Америки" заявил глава "Укроборонпрома" Павел Букин.

Он отметил, что пребывая в Вашингтоне, делегация "Укроборонпрома" передала американской стороне наработки по развитию сотрудничества.

"Нами в каждой отрасли сотрудничества – это бронетанкостроение, военно-морская отрасль, отрасль авиастроения – предложены некоторые первые шаги, первые "наброски" совместной работы, которые позволят нам развивать диалог, понимать деловую культуру каждого из нас, строить доверие, строить совместные проекты, которые приведут в первую очередь к усилению Вооруженных сил Украины", – сказал Букин.

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Глава "Укроборонпрома" подчеркнул, что есть много американских предприятий, которые имеют большой опыт и возможности относительно реализации украинской продукции.

Он добавил, что в вопросе развития "Укроборонпрома" на первом месте должны стоять надежность и своевременные поставки.

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"Вопрос цены на третьем месте. Конечно, она иногда увеличивается, но в каждом случае нужно анализировать, насколько цена отвечает улучшению тактико-технических характеристик изделий", – сказал Букин.

"Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.

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