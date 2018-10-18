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18.10.18 01:54

В авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - "Голос Америки". ФОТО

В результате аварии украинского самолета Су-27 в ходе учений "Чистое небо" погиб американский подполковник пилот Сет Неринг по прозвищу "Джетро".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки" об этом сообщают  американские СМИ.

Сообщается, что в инциденте также погиб украинский полковник Иван Петренко.

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийского воздушной национальной гвардии.

В авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - Голос Америки 01

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Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США - погибли.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

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