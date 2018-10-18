Стрельба в оккупированной Керчи: пятеро пострадавших в коме, всего пострадавших - 68

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

"Пятеро - в коматозном состоянии, медики попытаются стабилизировать их состояние к утру",- сообщила министр в оккупированной Керчи.

Скворцова добавила, что "всего пострадало 68 человек, из них 19 погибло, 6 человек получили амбулаторную помощь, остальные в стационарах".

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.