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18.10.18 07:15

Трагедия в оккупированной Керчи: количество жертв возросло до 21 человека (обновлено)

До 21 человека увеличилось число погибших в ходе инцидента в Керченском политехническом колледже.

Трагедия в оккупированной Керчи: количество жертв возросло до 21 человека (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об заявил "заместитель главы администрации" оккупированной Керчи Дилявер Мельгазиев.

"Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", - сказал Мельгазиев журналистам в четверг в Керчи.

Представитель т.н. администрации вышел к журналистам из здания городского морга, куда в течение ночи прибывали тела жертв трагедии и где продолжается процедура опознания.

Позже он сообщил, что среди погибших в инциденте в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет.

"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал Мельгазиев.

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Он добавил, что по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа.

"Предварительно могу сказать, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Должности сотрудников, по его словам, будут уточнены позднее.

Позже ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщил, что число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.

"Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 19 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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