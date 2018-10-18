Канада решительно осуждает "коварный акт насилия, направленный против молодежи" в оккупированной Керчи, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Канада выражает глубокие соболезнование родственникам и друзьям около 20 подростков и десятков раненых во время массовой стрельбы и взрыва в политехническом колледже города Керчь, и надеется на скорое и полное выздоровление пострадавших", - сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада решительно осуждает этот "коварный акт насилия, направленный против молодежи".

При этом Фриланд отметила, что Канада продолжает осуждать и незаконную оккупацию Крыма Россией.

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"Канада остается солидарной и решительной и в своей поддержке народа Крыма, испытывающего страшные страдания с 2014 года. Мы еще раз подтверждаем наше осуждение незаконной оккупации и вторжения России в Крым", - отметила глава МИД Канады.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.