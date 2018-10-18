"Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: 18 и 19 октября будет отключено водоснабжение по ряду адресов. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - сказано сообщении.

Так, водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

18 октября с 18.00 до 10.00 19 октября - ул. Гоголевская, 36, 37/2, 38, 31/2, 39, 39А, 40, 41, 41А,, 42, 43А, 47, 48, 49, 50/51; ул. Стрельцов, 14, 14А, 14Б, 21, 25, 26А, 30А, 30Б / 28А, 31, 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 40/1, 40/146, 42, 43, 44, 45, 45А, 46А, 47, 47А, 49, 49А, 53, 55, 57, 59/65, 59А; ул. Винниченко, 20;

19 октября с 18.00 до 8.00 20 октября - ул. Андрющенко, 2/4, 4, 4А. 4Б, 4В, 4Д, 17, 17/19; ул. Исаакяна 2, 4, 6, 18; пр. Победы, 16, 18/1

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В "Киевводоканале" напомнили жителям столицы о необходимости заранее запастись водой.