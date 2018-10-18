6 несовершеннолетних, самому младшему 15 лет: обнародован поименный список погибших в оккупированной Керчи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
- Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
- Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
- Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
Среди погибших студентов - 15 человек, из них несовершеннолетних - 6 человек, взрослых - 5 человек.
Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.