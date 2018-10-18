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18.10.18 09:13

Обнародован поименный список погибших в оккупированной Керчи: 6 несовершеннолетних, самому младшему 15 лет

Российские оккупационные власти в Крыму опубликовали официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Среди погибших студентов - 15 человек, из них несовершеннолетних - 6 человек, взрослых - 5 человек.

Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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