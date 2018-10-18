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18.10.18 09:22

"Россия, прощай", - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину

Против жительницы Барнаула ранее возбудили дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок (мемов) с Иисусом Христом в соцсети "Вконтакте".

"Россия, прощай", - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину

Фигурантка уголовного дела об экстремизме за мемы в соцсетях Мария Мотузная уехала из России в Украину. Об этом сообщает "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

В Твиттере девушка опровергла сообщения о том, что она намерена просить политическое убежище на Украине.

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Россия, прощай, - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину 01
Россия, прощай, - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину 02

Летом 2018 года следователи из Барнаула нашли в архиве страницы Мотузной во "ВКонтакте" за 2015 год несколько мемов с изображением Христа. Против девушки завели уголовные дела по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих. По мнению Мотузной, настоящая причина ее преследования – общественная деятельность: она неоднократно публиковала в соцсетях анонсы оппозиционных митингов, в частности – акций Алексея Навального. 9 октября суд в Барнауле вернул дело Мотузной в прокуратуру. Мотузная вину не признала. В суде она рассказала, что оперативники обманом заставили её дать признательные показания. Защита отмечала, что стороне обвинения так и не удалось установить, что Мотузная хотела своими действиями нанести ущерб конституционному строю. Девушка предположила, что после возврата дела в прокуратуру оно будет прекращено. 

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