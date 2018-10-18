"Империи не вечны, тирана уронят", - Кольченко написал письмо Сенцову

Об этом сообщила Укринформу член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, передав текст письма, передает Цензор.НЕТ.

В письме Кольченко призывает Сенцова не отчаиваться и помнить, что империи не вечны.

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"Привет, Олег! Мне очень жаль, что заявленная тобой цель так и не достигнута, даже частично. Мне уже в конце недельного голодания казалось, что все наши старания тщетны, хотя я где-то в глубине души надеялся, что я ошибаюсь. Весь период твоей голодовки старался по мере возможности отслеживать новости о тебе; очень переживаю за тебя. Очень тяжело смириться с мыслью о том, что находясь здесь, ты как крупица – бессилен, не в силах ни на что повлиять. Мне очень тяжело представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным. Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана уронят. С каждым днём уверенность в этом всё отчётливее. Выздоравливай скорее! Береги себя", - говорится в письме Кольченко, подписанном 11 октября.

Щур уточнила, что "письмо уже у Олега".

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 г российский суд признал Кольченко виновным якобы в подготовке терактов в Крыму.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.