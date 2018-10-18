Гройсман поручил скоординировать восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от взрывов на военных складах под Ичней

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter.

"Подписал поручение относительно координации деятельности для восстановления инфраструктуры в населенных пунктах на Черниговщине, пострадавших в результате взрывов на военных складах, обеспечения социально-бытовых потребностей граждан, имущество которых было разрушено или повреждено", - написал он.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").