От полного беспредела до более интеллектуальных: Замминистра юстиции Сукманова рассказала о трех самых популярных рейдерских схемах

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

"Схемы всегда варьируются в рамках одной шкалы, - рассказывает она. - От полного беспредела, когда нарушаются все законы, грубо подделываются документы, происходят силовые захваты, до более интеллектуальных, когда используется несовершенство законодательных норм, проблемы с документами, проблемы внутри предприятия, которое хотят захватить, наличие непогашенных долгов и так далее. Сегодня самая распространенная схема, с которой в Антирейдерскую комиссию чаще всего обращаются – это подделка документов. Просто тупая, наглая подделка. Её даже нельзя отнести к какой-то схеме, это уголовное преступление. Здесь и подделка протоколов, договоров, подделка нотариальных документов, на основании которых регистратор якобы делает чистое действие".

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По ее словам, за время работы в Минюсте замминистра выделила для себя "хат-парад" самых популярных схем. Некоторые схемы уже удалось ликвидировать, некоторые - в процессе ликвидации. Но, как отмечает Сукманова, те, кто занимается схемами, тоже "постоянно придумывают что-то новое, и, получается, у нас идет постоянная игра".

"Первая схема была популярна в 2017 году, она основывалась на двойной регистрации договоров аренды земельных участков, когда госрегистратор умышленно или неумышленно не проверял ведомости о регистрации земельного участка до 2013 года в госземкадастре и повторно регистрировал этот же участок в реестре Минюста. Хотя закон обязывал его проверить. Таким образом, на одном участке появлялись два арендатора, а дальше уже все зависело о того, кто более напористый. Кстати, мы эту схему ликвидировали, когда запустили автоматический обмен данными между нашими реестрами и государственным земельным кадастром. Подробнее об этом я расскажу чуть позже.

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Вторая схема - регистрация по поддельным решениям суда. Бывают случаи, что такого решения суда не существует вообще: ни в жизни, ни в скан-копиях документов. Или совпадает только лишь номер судебного производства, а текст решение не совпадает. Либо совпадает все, но отличается только резолютивная часть решения. Таких случаев достаточно много.

Третья схема. Самый распространенный вариант составления протокола общего собрания учредителей или участников общества, который, кстати, разрешен законом - это когда такой протокол подписывает председатель собрания и секретарь. Все участники, которые были на общем собрании, не обязаны подписывать протокол. Часто этот момент используется для захвата предприятия, когда без ведома других участников, собрание учредителей якобы принимает какие-либо решения. И проверить присутствовали ли другие участники на этом собрании в рамках работы Антирейдерской комиссии нереально. Поэтому моя рекомендация - указывать в статутных документах, что протокол общего собрания подписывается всеми участниками сообщества.

Полный текст интервью с замминистра юстиции Еленой Сукмановой читайте ЗДЕСЬ.