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18.10.18 10:05

Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьеру Владимиру Кистиону и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну провести совещание по вопросу обоснованности новых ставок на пользование вагонами ПАО "Укрзализныця".

Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци"

"Я думаю, возможно, даже завтра встретиться и в этом вопросе разобраться", - сказал премьер на заседании Кабинета министров в среду в ответ на жалобу депутата Григория Заболотного о резком повышении "Укрзализныцей" стоимости перевозок аграрной продукции, пишет Интерфакс-Украина.

В.Гройсман выступил за привлечение к обсуждению представителей профильных комитетов Рады.

Премьер также попросил Антимонопольный комитет (АМКУ) вмешаться в ситуацию, чтобы проверить обоснованность устанавливаемых "Укрзализныцей" ставок.

"Я готов полностью вас поддерживать: и организационно, и публично", – подчеркнул он, добавив, что ожидает также позиции АМКУ по вопросу повышения цен на нефтепродукты.

В.Гройсман напомнил, что после дерегуляции вагонной составляющей все могут сдавать вагоны в аренду, определяя стоимость услуги рыночно. Однако премьер признал, что обеспокоен очередным повышением цен "Укрзализныци".

Как сообщалось, "Укрзализныця" 12 октября сообщила о решении повысить ставки на пользование вагонами в среднем на 41%. Они вступят в силу через 30 дней после официальной публикации в газете "Урядовый курьер".

Предыдущее повышение ставок "Укрзализныця" осуществила 28 июля этого года.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в рабочем парке "Укрзализныци" насчитывалась 61 тысяча грузовых вагонов, из которых почти 28 тыс. полувагонов, 10,3 тыс. зерновозов, почти 3 тыс. фитинговых платформ.

"Укрзализныця" заключило договор с ГП "Прозорро.Продажи" и в рамках "пилотного" проекта с ноября начнет сдавать в аренду товарные вагоны через электронную систему ProZorro.

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