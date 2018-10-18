Причина аварии ракеты "Союз" - очередная ошибка российских инженеров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов, занимающихся расследованием инцидента.

Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

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Как стало известно "Ъ", основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. "По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном,— считает один из собеседников "Ъ", близкий к Минобороны РФ.— Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках".

В "Роскосмосе" говорят, что доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели.

ЧП не только скажется на сроках пусков ракет-носителей типа "Союз , но и повлияет на программу выхода в космос космонавтов, находящихся на МКС. По крайней мере выход в открытый космос для осмотра отверстия в корабле "Союз МС-09", перенесенный с середины ноября из-за аварии ракеты "Союз-ФГ", состоится не раньше декабря.

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Напомним, дырка в обшивке пристыкованного корабля "Союз" была обнаружена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Вечером того же дня дырку обработали герметиком, в настоящее время она полностью заделана. Выяснилось, что воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Сначала на земле предположили, что причиной появления дырки стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что это дырка от сверла. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что узнать ответ на вопрос о происхождении дырки в обшивке "Союза" уже не удастся. "Проблема так и останется неразрешенной, у меня очень большие сомнения, что выяснится, что же на самом деле там произошло",— сказал он.