МИД осудил встречу сирийских чиновников с "властями" Крыма и направил ноту протеста

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.

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"МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма, в том числе, заключения с ними т.н. "Меморандума о сотрудничестве между "Советом министров" Крыма и Кабинетом министров САР в торгово-экономической сфере", является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права... Соответствующую ноту протеста МИД Украины передано сирийской стороне", - отметили в пресс-службе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что упомянутые противоправные действия сирийской стороны, которыми "власти Сирии пытаются угодить действующему российскому режиму", наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирии.

В МИД напомнили, что в период с 15 по 16 октября в САР, по приглашению министра экономического развития и внешней торговли Сирии, находилась т.н. "официальная делегация" оккупационной власти Крыма вместе с т.н. "главой" Крыма Сергеем Аксеновым.