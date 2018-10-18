Стрельба в оккупированной Керчи: 44 пострадавших остаются в больницах, 12 из них - в реанимации. Несколько человек лишились стоп и голеней

Такие данные озвучила в четверг глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

"В реанимации сейчас находятся 12 больных. За ночь состояние 3 тяжело пострадавших стабилизировалось. Пациенты выходят из комы. Решается вопрос об эвакуации в медучреждения других регионов", - говорится в сообщении.

По словам Скворцовой, основная причина смерти – огнестрельные ранения. В стационар попали те, кто получил ранения в результате взрыва в политехническом колледже.

"Мышцы у детей "фаршированы", врачи извлекают шайбы и металлические шарики из различных органов. Несколько человек лишились стоп и голеней", - сказано в сообщении.

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Реабилитация пострадавших будет длительной, предупредила глава российского ведомства.

"Специалисты намерены провести посмертную психиатрическую экспертизу студенту, который устроил бойню в учебном заведении и покончившему с собой. Это поможет установить мотивы преступника. В Национальном антитеррористическом комитете (России. - Ред.) говорят, что он увлекался созданием взрывных устройств. Дело расследуется по статье "убийство", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.