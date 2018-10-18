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18.10.18 11:59

ВР одобрила введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы" (№ 7017).

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За соответствующее решение проголосовали 243 нардепа, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законом дополнен Уголовный кодекс Украины новой статьей 332 "Незаконное пересечение государственной границы", которая предусматривает уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Согласно Закону, "то же деяние, совершенное повторно или группой лиц, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет".

Законом предусмотрена уголовная ответственность за вышеуказанные правонарушения с применением оружия в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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