Мы еще на шаг приблизились к получению Томоса, - Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его Представительства", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, Украина возвращается к активному общению с мировым Православием, а представительство Вселенской Патриархии, которая является Церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержке Украины во время возникновения независимой Поместной Православной Церкви.

"Сегодня мы еще на шаг приблизились к цели - получение Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Спасибо Верховной Раде, которая поддержала соответствующий мой законопроект", - резюмировал Порошенко.