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18.10.18 12:05

Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ

Следствие по делу о массовом убийстве в керченском колледже назначило посмертную психиатрическую экспертизу студенту Владиславу Рослякову.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову", - сказала она.

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта. Однако позже дело было переквалифицировано на статью "убийство двух и более лиц".

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