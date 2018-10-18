Такому ужасному нападению на невинных людей в Керчи нет оправданий, - посольство США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства США в соцсети Твиттер в четверг.

"Согласны с послом Куртом Волкером: "Ужасное нападение на учебное заведение в Крыму. Такому насилию над невинными людьми нет оправданий"", - говорится в сообщении.

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.