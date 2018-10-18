"Как изготовить самодельное взрывное устройство": стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни

Об этом сообщает Телеграмм-канал 112, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера "как изготовить самодельное взрывное устройство".
"На жестком диске сохранено много картинок/схем/инструкций СВУ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.