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18.10.18 12:49

Печерский суд разрешил ГПУ изъять в АП результаты спецпроверки Сытника как кандидата на главу НАБУ

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины изъять в Администрации Президента материалы специальной проверки Артема Сытника как кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро, а также изъять копию указа Президента о его назначении на должность директора.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Такое разрешение суд предоставил старшему следователю по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Руслану Ижуку.

Ему разрешен временный доступ к документам с возможностью изъятия в копиях, находящихся во владении Администрации Президента по ул. Банковая, 11.

Срок действия определения суда заканчивается 2 ноября.

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