Вспышка кори среди детей на Ивано-Франковщине: Минздрав выявил ряд нарушений, в том числе и по хранению вакцин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Из 53 детей, заболевших корью, 43 проходят лечение в местной амбулатории, а 10 были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести для стационарного лечения. По состоянию на сегодня, 8 детей уже выписаны из стационара", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по заключению комиссии, причиной вспышки кори в селе Петранка на Ивано-Франковщине стали:

- наличие большого количества детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации, как это рекомендовал сделать Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины;

- отключения электроэнергии (КНП "Центр первичной медицинской помощи" АОПСМ с. Петранка (альтернативными источниками электроэнергии не обеспечен), что могло повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках заведения;

- нарушение правил проведения профилактических прививок медицинскими работниками и техники введения иммунобиологических препаратов.

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Также комиссия зафиксировала ненадлежащее ведение медицинской документации. Отсутствие отдельных медицинских документов (формы 063/о и "информированное согласие на прививку" от родителей при проведении прививок) ставит под сомнение сам факт проведения прививки для всех детей, заболевших корью.

В медицинских данных трех детей вообще нет отметок о прививках против кори, четверо детей вакцинированы с нарушением временных требований к прививкам (они получили одну из двух необходимых для защиты доз вакцины), а информация о вакцинации 46 детей в календаре прививок является неполной - в большинстве случаев нет документа о согласии родителей на прививку.

По результатам проверки Минздрав Украины обязал Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА срочно принять меры для устранения недостатков в "Центре первичной медицинской помощи" АОПСМ с. Петранка.