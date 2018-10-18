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18.10.18 14:20

Росляков ненавидел людей и душил животных так же, как и садист Мильчаков, к которому в РФ нет вопросов, - Казанский

В России предпочитают не замечать, что такие же Влады Росляковы, накрученные пропагандой, уже четыре года едут из России в Украину убивать украинцев. И счёт их жертв уже идёт на тысячи.

Росляков ненавидел людей и душил животных так же, как и садист Мильчаков, к которому в РФ нет вопросов, - Казанский

Об этом написал в Telegram блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня публикуют интервью с соседями и знакомыми Рослякова. Они рассказывают, что Росляков ненавидел людей, душил котов верёвками. И тут конечно же вспоминается другой известный садист - Алексей Мильчаков из Петербурга. Тот тоже сначала пытал животных, затем пытал и убивал украинских пленников. Но к нему в России нет вопросов. Он на свободе, участвует в круглых столах, фотографируется с Аксёновым и Бородаем. "Освободитель Донбасса", так сказать...", - отмечает Казанский.

Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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