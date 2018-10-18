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18.10.18 14:22

Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке, - эксперт Ваврыш

Учитывая покупательную способность, большой разницы в оплатах выполненных работ на строительных рынках Украины и ЕС уже не существует.

стройка

Об этом сообщает "5 канал".

"Очень большое количество работников, которые год назад просто "хлынули" в Европу, сейчас возвращаются и оседают в Украине", – заявил руководитель девелоперской компании Андрей Ваврыш.

Сегодня она сотрудничает с десятками контрагентов и реализует ряд масштабных проектов на отечественном строительном рынке. Возвращение заробитчан, которые когда-то мигрировали в поисках лучших заработков за рубежом, говорит бизнесмен, на сегодня уже достаточно привычное явление.

Проанализировав условия работы, руководитель компании добавляет: если смотреть через призму социальной состоятельности, сегодня уже нет большой разницы в том, что платят за выполненную работу в Европе и в Украине.

"Человек там конечно получает немного большую зарплату, но если вычесть затраты на его пребывание там, на проживание во время выполнения этих контрактных работ, то остается значительно меньшая сумма. А если еще посмотреть на гарантии государственной защиты, безопасности, социальной защиты, доступа к медицине и так далее, то это все становится достаточно дорогим", – заявил Андрей Вавриш.

По данным социологических исследований, фактически 60% украинцев в 2015-2017 годах работали за рубежом нелегально.

С начала года на украинском рынке труда втупили в действие новые законы. По информации Гоструда, за каждого неправомерно устроенного работника, на компанию наложат штраф в размере более 111 тыс. гривен. Это исключило и заключение гражданско-правовых сделок, которыми нередко злоупотребляли отечественные застройщики.

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