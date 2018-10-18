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18.10.18 14:23

В 2016 году в мире было зафиксировано 16,3 млн людей, попавших в "современное рабство", 8 млн из них - в России, - Совет Европы

По данным Совета Европы, наибольшее количество людей, которые насильно удерживались в регионе или были "современными рабами", в 2016 году было зафиксировано в России.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ". 

Соответствующее заявление по случаю европейского дня противодействия насильственному удержанию людей (рабству) распространил в четверг Совет Европы.

"Принудительное удержание людей быстро приобретает преступное распространение в Европе. Это приобрело формы современной работорговли, которая распространяется в мире. Термин "современное рабство" все больше используется для определения широкого спектра нарушений прав человека, включая сексуальную эксплуатацию, принуждение к труду, удержание за долги, домашнее насилие, торговлю людьми, а также эксплуатацию детей и принуждение к браку", - заявили в Совете Европы.

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По имеющейся статистике, в 2016 году в мире было зафиксировано 16,3 млн людей, ситуации с которыми подпадали под термин "современное рабство". Среди них около 15 млн было на территории Европы, в том числе 8 млн "рабов" было зафиксировано в России.

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