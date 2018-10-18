"Это можно быстро сделать", - Княжицкий о процедуре передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по результатам принятия парламентом соответствующего закона относительно церкви рассказал в комментарии журналистам председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Это можно быстро сделать. Передача в пользование, тем более культурной ценности, осуществляется на основе соглашения. Следовательно другая сторона должна заключить соглашение или с Кабинетом Министров, или с музеем "София Киевская". Сам механизм будет определяться Кабинетом Министров, поскольку это в их ведении", - отметил депутат.

В то же время он подчеркнул, что передача культурных памятников Украины, в частности церквей, "не является чем-то уникальным".

"Киево-Печерская лавра - это не меньшая достопримечательность, ею пользуется Украинская православная церковь Московского патриархата. Есть много и других памятников, которыми пользуются другие церкви, как в частности Собор Святого Юра во Львове, которым греко-католики пользуются", - отметил нардеп.

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