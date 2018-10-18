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18.10.18 14:35

За последние три дня количество нарушений режима прекращения огня выросло на 60%. Подтверждена гибель двух гражданских, - Хуг

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали на минувшей неделе более 3,7 тыс. нарушений режима прекращения огня и подтвердили гибель двоих местных жителей

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация с безопасностью за неделю оставалась практически неизменной... за последние 3 дня было резкое увеличение уровня насилия. Если за первых 4 дня подотчетной недели Миссия зафиксировала в среднем 1,4тыс. случаев нарушений, то за последние три дня - свыше 2,3тыс., то есть, рост на 60%", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве по Скайпу.

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А.Хуг отметил, что наблюдатели подтвердили гибель двух местных жителей, еще двое гражданских получили ранения.

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