Перед этапом Сущенко поместили в "Матросскую тишину", - Фейгин

Об этом Укринформу рассказал общественный защитник Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"Из того что мне известно точно. 7-8 октября Роман Сущенко был перемещен в сборный пункт в "Матроской тишине", так называемую "сборку". Сколько он там находился и куда был направлен, я не знаю. Прошло десять дней. Это в рамках закона РФ, поэтому пока готовить никаких обращений мы не будем. Подождем еще 2,5-3 недели от начала процесса этапирования, следовательно – до конца октября. Надеюсь, до того времени нужная информация появится. Если же нет, будем слать запросы", - сказал Фейгин.

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Он напомнил, что в соответствии со ст. 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация учреждения или орган ФСИН должны уведомить о прибытии осужденного к месту отбывания наказания не позднее чем через 10 дней со дня прибытия. При этом сообщение может быть отправлено обычной "тихоходной" почтой. А согласно ст. 76 УИК во время этапирования осужденный может до 20 суток содержаться в транзитно-пересыльном пункте. То есть на законных основаниях этапирование, в принципе, может затянуться надолго.

"Я не думаю, что в нашем случае будет намеренная затяжка процесса этапирования Сущенко и извещения о его прибытия. К тому же Консульство Украины в Москве писало ноту, обращалось с письмом к российским властям (это делается через МИД РФ) о том, чтобы после прибытия Сущенко ближайшее украинское консульство в России было извещено быстрейшим способом. При этом я надеюсь, что мой подзащитный не будет отправлен куда-то далеко. Волгоград, Нижний Новгород, Мордовия - думаю, будет что-то такое", - предполагает защитник.

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Он также уточнил, что на днях консул Украины в Москве планировал побывать в Лефортово, чтобы забрать оставшиеся там некоторые личные вещи Романа Сущенко, прежде всего, книги.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.