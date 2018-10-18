Парламент принял Кодекс по процедурам банкротства, который улучшит позиции Украины в рейтинге Всемирного банка, - Иванчук

Об этом заявил соавтор кодекса, председатель Комитета по вопросам экономической политики, народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.



"Когда-то мы отозвали все законопроекты, регулирующие вопросы в сфере восстановления платежеспособности, и зарегистрировали один единственный законопроект, который затем из двух книг трансформировался в четыре", - рассказал народный депутат.

По его словам, законопроект был признан всеми международными организациями и партнерами, всей профессиональной средой.



"Это очень прогрессивный законопроект. Это беспрецедентное продвижение Украины в том же рейтинге Всемирного банка Doing business по компоненту по легкости ведения бизнеса. Сейчас Украина на 150-м месте, после принятия поднимется на 50-60 место", - подчеркнул Председатель комитета.



Народный депутат также добавил, что в целом ко второму чтению поступило более 1300 поправок, Комитету удалось сбалансировать все точки зрения, позиции. Также был достигнут консенсус со всеми политическими силами, фракциями парламента.



Андрей Иванчук отметил, что кодекс вводит институт банкротства физических лиц.



"Будут сокращены сроки и упростится процедура по восстановлению платежеспособности. Мы также вводим много новаций, которых раньше вообще не было в украинском законодательстве. Мы вводим институт банкротства физических лиц. Добросовестный должник-физлицо, в результате определенных экономических кризисов, потрясений может сам добровольно принять решение о начале процедуры банкротства и очиститься от долгов, а не пожизненно быть в "долговой яме", - пояснил суть документа представитель "Народного фронта".

Народные депутаты приняли Кодекс относительно процедур банкротства 237 голосами.