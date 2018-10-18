Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош

Украина может выйти на путь устойчивого экономического роста к 2021 году, если реформы продолжатся, считает Иван Миклош, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR). Об этом он сказал на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Сейчас инвесторы ждут исхода выборов в Украине. Они опасаются, что после выборов реформы будут свернуты. Но я надеюсь, что реформы продолжатся. И тогда, с учетом электорального цикла, Украина выйдет на путь устойчивого экономического роста к 2021 году", - сказал Миклош, назвав масштабную приватизацию и земельную реформу самыми эффективными механизмами для привлечения иностранных инвестиций.

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Качество жизни украинцев зависит от темпов роста ВВП, а рост экономики - от доли инвестиций, считает Миклош.

"Как мы можем повышать инвестиций? Это могут быть внутренние государственные инвестиции, но в бюджете не хватает денег. Это могут быть внутренние частные инвестиции - при помощи банков, но сегодня они не кредитуют. Поэтому самые важные инвестиции, которые Украина может резко нарастить, - это иностранные инвестиции", - сказал Миклош.

Он подчеркнул, что важно инвестировать именно в машиностроение, и привел в пример Словакию, которая сегодня по ВВП на душу населения опережает Украину в восемь раз (по паритету покупательной способности - в четыре раза). В 2015 году Словакия экспортировала в два раза больше товаров и услуг, чем Украина. Но важно, сказал Миклош, что структура экспорта разная. В Словакии это в основном машиностроение, а в Украине - это сырье. Словакия переживает укрепление национальной валюты, Украина постоянно борется с девальвацией.

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"В последние годы Украина достигла прогресса в макроэкономических реформах, в стабильности. Почему же инвесторы не приходят? Потому что помимо стабильности нужна защита прав собственников и верховенство права, борьба с коррупцией", - сказал Миклош.