Из Черногории экстрадировали украинку, разыскиваемую НАБУ за махинации на 1,6 млрд гривен, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованном на сайте Генпрокуратуры Украины в четверг сообщении по материалам Департамента международно-правового сотрудничества.

"Благодаря совместным усилиям ГПУ и НАБУ Министерством юстиции Черногории в сентябре 2018г принято решение о выдаче указанного лица в Украину. 18 октября 2018г указанная гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказано в сообщении.

В информации не приводится имя и фамилия экстрадированной гражданки Украины.

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