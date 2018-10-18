Украина должна убедить партнеров в необходимости поставок оружия: руками уже давно не воюют, а хорошее вооружение есть у Запада, - экс-замглавы службы безопасности Израиля Илан

Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил заместитель директора Общей службы безопасности Израиля (Шабак) в 2010-2011 годах Ицхак Илан, в частности, отвечая на вопрос Президента Института Горшенина Вадима Омельченко о том, что необходимо сделать Украине, чтобы поддержка наших международных партнеров была более эффективной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Некоторые зарубежные партнеры Украины ведут себя подобно тому, как вели себя в отношении Израиля в свое время, то есть недостаточно активно", - отметил Вадим Омельченко, добавив что на получение поддержки от зарубежных партнеров у Израильского государства также ушло много времени.

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"Иногда делая вид, что это их не касается или убеждая, что это их не касается, зарубежные партнеры не так легко и быстро помогали Израилю в дипломатическом и военном планах, в предоставлении летального оружия и технологий. Это не сразу началось. Конечно, нельзя сравнивать зарубежное лобби Израиля и Украины, но Израиль многое делал для того, чтобы убедить западных партнеров, что проблема Израиля — это и их проблема", - рассказал Ицхак Илан. При этом он предложил взять на вооружение шаги Израильского государства для эффективного противостояния врагу в гибридной войне.

"Первое, что необходимо в этом процессе (получения поддержки на международном уровне. - Ред.) - это лобби. У нас было крепкое и сильное лобби. Вначале в США, а затем в Европе", - заявил он.

Второе, что должна делать страна в условиях гибридной войны, считает Илан, - это убедить партнеров в необходимости поставок оружия.

"Получить их оружие это самое главное. Без оружия мы не можем воевать. Руками уже давно не воюют. А хорошее вооружение есть у Запада", — отметил он.

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Совокупность сильного лобби для поддержки со стороны международных партнеров и общие политические интересы — это залог успеха в противостоянии с агрессором. Также, по его словам, крайне важно учитывать, что поддержка союзников не зависит от того, прав вы или нет. "Главное здесь - отвечает ли это интересам самих союзников. Этот фактор всегда нужно учитывать в процессе переговоров с международными партнерами для получения их поддержки", - резюмировал экс-заместитель директора Общей службы безопасности Израиля (Шабак).

По его словам, Израиль уже много лет находится в состоянии гибридной войны с Ираном, и самой страшной ее стороной являются "террористические операции и теракты со стороны Хамаса и Хезболлы". Поэтому Украина, по мнению Ицхака Илана, могла бы заимствовать израильский опыт в противостоянии с Россией.

"Сложность гибридной войны в отсутствии адресности. Сложно узнать, где и кто они (противники - ред.). Плюс они действуют при помощи гражданского населения внутри страны, что осложняет процесс борьбы. Но как Израилю удается вести эффективную войну ? Главное — это военная разведка, чтобы узнать, доказать и потом наказать. Второе — это планирование оборонительных средств и связей, систем ПВО. Третье — применение резких мер в ходе операций, ведь оборонительные механизмы не всегда приносят результат... Четвертое — это не дать возможность странам, которые находятся за кулисами и организовывают этот конфликт, избежать ответственности. Пятое — международное сотрудничество против страны, которая организовывает эту войну. И шестое, главное — это терпение, ведь эта война может длиться долго", — подчеркнул он.