В Минсоцполитики хотят ввести выборочные проверки тех, кто претендует на помощь от государства

Министерство социальной политики Украины хочет ввести избирательные проверки получателей социальной помощи. Об этом сообщил глава директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим необходимость введения избирательных проверок, которые будут основаны на рискоориентированных подходах", – заявил чиновник.

По его словам, по результатам проверок будут формироваться "серые" и "белые" списки получателей помощи. "Они дадут возможность более досконально подойти к проверке тех, кто потенциально может предоставлять недостоверную информацию и с меньшей тщательностью проверять или вообще не проверять те домохозяйства, которые получают социальные пособия и вошли в "белый" список", – отметил Музыченко.

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По его словам, такая инициатива может быть воплощена в практику Минсоцполитики в ближайшее время.

При этом он добавил, что совершенный контроль каждого домохозяйства, которое претендует на получение субсидии, невозможен, поскольку бюджет Минсоцполитики не сможет удерживать огромную "армию" социальных инспекторов.

Кроме того, Музыченко сообщил, что министерство при поддержке Всемирного банка ввело "горячую линию" по вопросам нарушений при предоставлении субсидий, социальной помощи и соцуслуг.

Данная линия начала работать с начала октября по бесплатному телефону 0 800 50 2757. линия будет работать с 9:00 до 18:00 в рабочие дни без обеденного перерыва.

По этой "горячей линии" можно сообщить о фактах нарушений, коррупции и незаконном предоставлении соцпомощи со стороны должностных лиц, ответственных за ее назначение, а также о случаях незаконного получения такой поддержки со стороны граждан.

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