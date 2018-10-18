Нельзя полагаться на правдивость расследования Россией теракта в оккупированной Керчи, - Климкин

Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Именно оккупационная власть отвечает за все. В том числе, за безопасность. Эта история коснулась каждого сердца. Она не только политическая, но и человеческая история для всех нас. Поэтому нужно реально оказывать давление на оккупационную власть, чтобы больше таких ужасных вещей не происходило", - заявил он.

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Также глава МИД Украины уверен, что необходимо независимое расследование трагедии в Керчи.

"Давайте подождём. Я не могу спекулировать сейчас. Родственникам и друзьям погибших очень сложно. Поэтому для начала нужно дождаться результатов. Естественно, в плане России никогда нельзя полагаться на то, что они там в конце концов "накопают". Версия, которую мы услышим, будет ли она настоящей или сфабрикованной ФСБ, посмотрим. Но для начала результат, а потом будем комментировать", - сказал он.

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.