"Это позор. Мы не будем защищать этих добровольцев", - начальник ГШ УДА Ильницкий о напавших на Гандзюк побратимах

Об этом он заявил в интервью изданию "Новинарня", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это позор для УДА. Это не поведение нормального человека, тем более против женщины-патриота. Мы не будем защищать этих добровольцев. Пусть у них даже и есть какие-то заслуги перед Украиной, но мы не будем поддерживать героя войны, если он недостойно ведет себя на мирной земле", - сказал Ильницкий.

По его словам, у УДА нет ответа, почему это произошло.

"Мы просим прощения за тех добровольцев, которые причастны к этому ужасному поступку, повторяю - это позор", - добавил он.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.