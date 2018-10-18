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18.10.18 16:44

"Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный враг наносит по ней удар.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил он, выступая на Валдайском форуме в Сочи.

Российский лидер подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие "только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России".

Как пояснил Владимир Путин, суть ядерной доктрины России - "ответно-встречного удара" - в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен".

"А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - сказал Путин, вызвав смех в зале. "Потому что они даже раскаяться не успеют", - добавил он.

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