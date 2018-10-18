В РФ решили наказывать за "злоупотребление правом на митинг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза".

Читайте также: "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне

В Кодекс об административных правонарушениях будет включена новая статья — 20.23, предусматривающая ответственность "за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления".

Штрафы для физических лиц по новой статье КоАП "Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия" будет составлять от пяти до 25 тысяч рублей, для должностных — от десяти до 30 тысяч, для юридических — от 20 до 100 тысяч рублей.