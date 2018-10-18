Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За изменение правовой квалификации преступления прокурор требовал от адвоката обвиняемого 2 тыс. долларов. Гражданин обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 187 (разбой) УК Украины, а за 2 тысячи долларов "вознаграждения" будет отвечать перед законом за мошенничество (статья 190 УК Украины). Санкция данной статьи предусматривает более мягкое наказание, чем санкция статьи 187 УК Украины.
Сегодня, 18 октября, оперативники задержали заместителя руководителя прокуратуры одного из городов области во время получения им взятки.
В настоящее время по месту работы и жительства фигуранта проводятся санкционированные обыски. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.