"Не верю в раскаяние Зайцевой. В камере она ржет, в суде ей становится плохо", - потерявшая в трагической аварии в Харькове мужа и сестру Оксана Евтеева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Сегодня" рассказала одна из пострадавших в аварии Оксана Евтеева, потерявшая в тот день мужа и младшую сестру – Диану Берченко, скончавшуюся в больнице.

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"Я не верю в раскаяние Зайцевой, она ржет в камере, только во время суда ей становится плохо, постоянно вызывают скорые. Мне кажется, этот человек ничего абсолютно не испытывает, ей на все… даже не знаю какое корректное слово подобрать. Она чувствует вседозволенность. Ну, как это, выйти из машины, пять трупов лежит, а она беспокоится за права…", - возмутилась женщина.

Также она добавила, что, по ее мнению, "нормальный человек не будет так делать": "Ни о каком раскаянии речь не идет. У нее на лице написано, что она ждет, когда это побыстрее закончится".

Кроме того, Евтеева уверена в необходимости наказания обвиняемых, "чтобы каждый понимал, что дело не в стране, в которой мы живем, дело в каждом человеке и в том, как они работают".

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.