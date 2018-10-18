Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
18.10.18 17:33

Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура. ФОТО

Во Львовской области на взятке задержан прапорщик Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура 01

Взятка в размере 1500 долларов предназначалась за влияние на принятие решения о снятии гражданина с учета призывников, как непригодного по состоянию здоровья, и непризыва его на военную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старшину одного из райвоенкоматов Ривненщины задержали при получении 800 долларов взятки, - прокуратура. ФОТО

Средства обнаружены и изъяты при проведении осмотра места происшествия, военнослужащего задержали.

Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура 02
Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура 03

Читайте также: Офицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Решаются вопросы сообщения ему о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и обращения в суд для избрания военнослужащему меры пресечения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100