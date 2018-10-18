Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Взятка в размере 1500 долларов предназначалась за влияние на принятие решения о снятии гражданина с учета призывников, как непригодного по состоянию здоровья, и непризыва его на военную службу.

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Средства обнаружены и изъяты при проведении осмотра места происшествия, военнослужащего задержали.





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Решаются вопросы сообщения ему о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и обращения в суд для избрания военнослужащему меры пресечения.