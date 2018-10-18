Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, - Atlantic Council

Президентские и парламентские выборы в Украине, которые пройдут в 2019 году, будут одними из самых важных за все время независимости. Об этом на страницах Atlantic Council рассуждает британский политолог и историк Тарас Кузьо, сообщает Цензор.НЕТ.

Если эта кампания закончится тем же, что и предыдущая, когда победу одержали пять благосклонных к реформам партий, украинская евроинтеграция и уход подальше от "русского мира" будет продолжаться до следующего избирательного цикла в 2024 году.

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Но, дискутируя о выборах в Украине 2019 года, стоит помнить о трех факторах, считает Кузьо.

Первый – кандидаты ведут предвыборные кампании и риторику так, будто Украина – страна с президентской системой. Эта мифология поддерживается тем, что после завершения работы президенты приписывают себе успехи, которые были достигнуты правительствами и парламентом. Украина на самом деле имеет гибридную президентско-парламентскую систему, которая делает управление довольно запутанным. После Оранжевой революции Украина пережила пять лет нестабильности и одни досрочные выборы, что заблокировало проведение любых реформ и борьбу с коррупцией. Разочарование "оранжевыми" лидерами позволило пророссийским силам вернуться к власти в 2010-ом. Существует реальная угроза, что этот сценарий повторится.

Второй фактор – избиратели обвиняют президента Петра Порошенко в проблемах, за которые отвечает правительство и парламент.

И третий – в Украине нет настоящих политических партий. И это та проблема, которая распространена на всем постсоветском пространстве. Еще много работы нужно сделать, чтобы управляемые интересами украинские политические силы предложили платформы, которые представляют истинные потребности избирателей.

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Украинские политические партии представляют себя в Брюсселе таким образом, который мало имеет общего с их идеологическими позициями. Авторитарная и олигархическая "Партия регионов" пыталась присоединиться к "Альянсу либералов и демократов Европы" в Европейском парламенте. "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко входит в эту европейскую группу. Но сам он хвалил авторитарных лидеров, таких как чилийский диктатор Аугусто Пиночет. "Батькивщина" - член правоцентристской "Европейской народной партии", несмотря на то, что ее политика имеет левый и популистский характер. К примеру, риторика партии против МВФ созвучна с риторикой пророссийского "Оппозиционного блока". "Vox Украина" описало экономическую программу Юлии Тимошенко как "смесь из плагиата, полуплагиата, несуществующих источников и ошибок".

По мнению Кузьо, выборы 2019 года определят, каким путем пойдет Украина. Или она скатится к нестабильности, как после Оранжевой революции, или же выберет стабильность и прогресс, как после Революции достоинства.