Украинский студент устроил пьяное ДТП в Польше, погибла студентка из Украины

Эту информацию сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня состояние здоровья 20-летнего украинца, который учится в Лодзинском университете, позволило привезти его в прокуратуру, где ему предъявлено обвинение в совершении ДТП",- сообщил Копаня. По словам пресс-секретаря, прокуратура просит суд арестовать мужчину на три месяца. Судебное заседание по делу украинца состоится в пятницу утром.

В прокуратуре г. Лодзь информируют, что ДТП случилось в среду в четыре утра по местному времени на одной из улиц города. Мужчина, в крови которого обнаружено 1,8 промилле алкоголя, превышая допустимую скорость, не справился с управлением автомобиля и въехал в здание, а затем в расположенный рядом автомобиль. Виновник ДТП, а также его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к трагическим последствиям: девушка погибла на месте, а парень с незначительными травмами попал в госпиталь.

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По свидетельству мужчины, до двух часов ночи он употреблял в общежитии алкоголь. После этого девушка попросила привезти ее в общежитие из ресторана, где она работала, и несмотря на алкогольное опьянение, он согласился. Во время движения между ними якобы произошла ссора, девушка схватила рукой руль, в результате чего мужчина потерял управление, что и привело к трагедии.

Украинец частично признал свою вину. Ему грозит до 12-ти лет заключения.

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