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18.10.18 19:35

Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией

Заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирсен Мэдисон прибыла в Украину.

госдепартамент,госдеп

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольство США в Украине.

"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдисон! В ходе визита она обсудит с украинскими должностными лицами вопросы безопасности границы, правопорядка и усилия по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в Госдепе США, Мэдисон с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

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"В Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, Государственной пограничной службой и членами гражданского общества для продвижения поддерживаемой США судебной реформы в Украине", - сказано в сообщении Госдепа.

После посещения Украины Мэдисон отправится в Данию для участия в Международной антикоррупционной конференции 22 октября.

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Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией 01

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