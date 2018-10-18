Запад грубо вмешивается во внутренние дела Македонии, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"После провала референдума 30 сентября этого года, организованного в надежде получить всенародное одобрение греко-македонского" компромиссного решения ", Вашингтон и ведущие страны ЕС намерены протолкнуть внесение изменений в конституцию страны через парламент", - заявили в МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Македонии Заев хочет довести до конца изменение названия страны, несмотря на несостоявшийся референдум

В ведомстве подчеркнули, что на македонских оппозиционных депутатов "буквально обрушился шквал обращений через океан с призывами не упустить "исторический шанс" и обещаний разного рода бонусов за правильный выбор".

"Очевидно продолжение грубого вмешательства США и ЕС во внутренние дела Скопье, уровень которого уже перешел все мыслимые пределы. Ибо цель - втягивание Македонии в НАТО - должна быть достигнута любой ценой", - заявили российские дипломаты.

Также читайте: Россия финансирует противников изменения названия страны, - Мэттис о референдуме в Македонии