Путин до выборов не отдаст украинских пленников, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Геращенко отметила: "Путин откровенно заявил, что его главный враг и опонент - Порошенко. И что договариваться он будет уже с новой украинской властью. Договариваться о чем? О сдаче Крыма и Донбасса, о возвращении в орбиту "русского мира", потому что Порошенко никогда на это не пойдет?

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Путин положит все силы, бросит всех своих лоббистов, всех полезных идиотов, ряженых в вышиванки, чтобы изменить ненавистного ему Порошенко, который оторвал Украину от путинско- гундяевского скрепостана.

Путину все равно, кто из длинного метрового бюллетеня придет на кресло, которое Путин видит креслом кремлевского гауляйтера. Или это будут придворные шути - скоморохи, или хихикалки, или непроходные- "наступні" - какие угодно, лишь бы не Порошенко.

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В принципе, это очевидно. Мне больно только то, что Путин до выборов не отдаст украинских пленников .... этот свой трофеи он планирует подарить лояльному Кремлю политику. Путин не собирается уходить из Крыма и Донбасса, и готовится серьезно вмешиваться в украинские выборы. Но Украину мы ему не отдадим".

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