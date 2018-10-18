Запрет на доступ к данным телефона Седлецкой продлен на неограниченный срок, - решение ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Европейский суд по правам человека продлил действие запрета на доступ к информации с телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой. Об этом, как передает Цензор.НЕТ, "Радио Свобода" сообщает, ссылаясь на полученный от ЕСПЧ документ.

Действие запрета продлили на неограниченный срок.

В документе говорится, что решение принято 16 октября в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ.

Отмечается, что удержание органов власти от доступа к любым данным с телефона журналистки будет действовать до отдельного распоряжения.

Напомним, 3 сентября стало известно, что Печерский райсуд Киева предоставил ГПУ доступ к данным с телефона Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года включительно.

5 сентября в ГПУ сообщили, что суд также вынес аналогичное решение в отношении журналистки Кристины Бердинских.

Журналистки обжаловали решения суда о доступе к данным их телефонов. 18 сентября Апелляционный суд признал чрезмерными затребованные прокуратурой сведения с телефона Седлецкой.

В тот же день она сообщила, что ЕСПЧ обязал украинскую власть воздержаться от доступа к любым данным с ее телефона. ГПУ во исполнение решения суда приостановила получение данных с телефонов журналисток.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что необходимость доступа к телефонам журналисток вызвана их отказом предоставлять информацию по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

По данным следствия, разговор Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялся в Киеве в мае 2017 года. Директор НАБУ заявлял, что не разглашал ни государственной тайны, ни тайны следствия.