Учебный самолет ВВС России разбился в Краснодарском крае

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.
"Самолёт выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны.
Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.